Профессор заявил о повышении смертности от болезней почек

Полный цикл диагностики и лечения почек проводят в современном нефрологическом центре Боткинской больницы. Ему исполнилось два года. Здесь помогают даже самым безнадёжным больным. Самое сложное — обнаружить болезнь на ранней стадии, ведь многие симптомы не дают о себе знать до последнего.

По данным врачей Боткинской больницы, около 20 процентов всех жителей столицы нуждаются в нефрологической помощи. Причины — рост числа больных сахарным диабетом и гипертонией. Угроза кроется в том, что болезнь на ранних стадиях выявляется редко. Часто пациенты приходят с запущенной стадией, когда путь заказан на гемодиализ. Врачи пытаются как можно дольше оттянуть этот момент.

«Именно введение современных технологий в оказании специализированной нефрологической помощи привело к тому, что процесс прогрессирования почечной патологии замедлился», - рассказал Сергей Сороколетов, заместитель главного врача по терапии ГКБ им. С.П. Боткина, доктор медицинских наук.

Гемодиализ — это внепочечное очищение кровотока. «Искусственная почка» для пациента на несколько часов.

«Здесь находится натрий, кальций и глюкоза. Простой достаточно раствор, но позволяет удалять токсины», - объяснил Евгений Шутов, руководитель Нефроцентра ГКБ им. С.П. Боткина.

Процедуру можно проводить как самостоятельно дома, так и в больнице. В Боткинской нефрологи и реаниматологи дежурят круглосуточно, порой надо проводить гемодиализ сразу же при поступлении. Высокие уровни калия, креатинина и других веществ могут угрожать жизни человека.

Евгений Шутов также рассказал, что среди всех неинфекционных болезней наблюдается резкий рост летальности за счёт нефрологического профиля. Причина смерти именно от нефрологических болезней в ближайшие годы будет находиться на 4-5 месте.

Нефрологический центр — уникальное подразделение с законченным циклом оказания нефрологической помощи, от консультации, до трансплантации почки. Полный отказ пациентов от гемодиализа — это пока несбыточная мечта медиков. Все, что сейчас в их силах — обеспечить максимальным комфортом больных, которые стали для них уже практически родными. Они годами приходят на процедуры в центр по два-три раза в неделю.

Врачи Боткинской больницы одними из первых занялись заместительной почечной терапией. И первый больной в России на процедуру перитонеального диализа был зарегистрирован именно тут. Особенность такого вида диализа в том, что фильтрация крови происходит внутри человека, в его брюшине, а не внешне, с помощью аппарата «искусственной почки». Сейчас в нефрологическом центре эту процедуру проходят уже более 100 пациентов.