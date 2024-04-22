Онколог назвал причины боли молочных желез

Боль в груди у женщин может быть не только симптомом ПМС, но и говорить о кистах и даже раке. Об этом сообщает "Доктор 24", ссылаясь на врача-онколога и хирурга Владимира Животова.

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"Чаще всего боль в молочной железе появляется перед менструацией или во время овуляции. Также безопасными считаются ощущения из-за доброкачественных кист или межреберной невралгии", – подчеркнул он.

Чтобы частично снять боль, онколог советует исключить из своего рациона чай, кофе и шоколад. Однако если боли продолжаются больше 2 или 3 дней и не связаны с менструальным циклом, то нужно обратиться к специалисту. Животов советует женщинам до 40 лет хотя бы раз в 2 года делать УЗИ молочных желез и минимум раз в год посещать гинеколога, если у пациентки нет предрасположенности к раку груди и других мутаций. Он указал, что стоит начать с изучения своей генетики.

"Развитию онкологии наиболее подвержены женщины старше 50 лет. Поэтому представительницам прекрасного пола в возрасте с 40 до 65 лет необходимо раз в год или в два года проходить маммографию", – подчеркнул он.

По его данным, это единственный рабочий способ для выявления ранних форм рака молочных желез, при этом на данном этапе у человека будет минимальный риск гибели, а вероятность полного выздоровления – максимальная.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказывал, что ограничение жирной и соленой пищи может сократить риски развития рака. По его словам, человеку стоит регулярно употреблять разную зелень и овощи. Также он посоветовал отказаться от алкоголя и сигарет.