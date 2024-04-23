Эксперты рассказали, почему не стоит контактировать с летучими мышами

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы посоветовали гражданам не контактировать с летучими мышами. По мнению экспертов, летучие мыши являются переносчиками опасных заболеваний.

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В Москве обитают шесть видов летучих мышей. Причем все они занесены в Красную книгу города. В холодное время года животные впадают в спячку, а просыпаются с приходом теплых ночей ближе к маю. Однако из-за особенностей погоды в этом году рукокрылые начали покидать свои пристанища раньше и встретиться с ними можно уже сейчас.

В беседе с «М24» эксперты департамента подчеркивают, что этих животных нельзя гладить и подкармливать.

«Держать дистанцию при встрече с ними необходимо, так как они могут быть переносчиками заболеваний и распространителями насекомых-паразитов», — предупреждают специалисты, пишет Радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что молодые и неопытные летучие мыши могут случайно залететь на балконы москвичей, охотясь за насекомыми.