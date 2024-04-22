Кардиолог перечислил причины боли в сердце

По статистике сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти примерно в 30% случаев. Почему, несмотря на достижения медицины и меры профилактики, они продолжают лидировать среди причин смертности? Что человечество делает не так? В этом нам помогает разобраться кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов.

- Лидерство в смертности обусловлено несколькими факторами: высокой распространённостью сердечно-сосудистых заболеваний, ростом продолжительности жизни, низкой мотивацией населения к изменению образа жизни, малая доступность современных методов диагностики и лечения ишемической болезни сердца широким слоям населения.

И если на такие факторы, как мужской пол, возраст, генетическая предрасположенность, человек повлиять никак не может, то изменение образа жизни и таким образом профилактика сердечно-сосудистой патологии вполне ему под силу.

Нездоровый образ жизни: курение, употребление алкоголя и вредной калорийной пищи, содержащей повышенный уровень углеводов и холестерина, малоподвижный образ жизни – один из основных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«СП»: Действительно ли ряды «сердечников» молодеют? Если это так, то в чём причина?

- Существует такой стереотип, что заболевания сердечно-сосудистой системы – это болезни пожилых людей. Однако тенденция такова, что сердечно-сосудистые заболевания молодеют, и причин для этого много: экономическая нестабильность последних лет, рост социальной напряженности, наследственность, плохая экология, нездоровый образ жизни. Уровень стресса среди молодых людей часто высок из-за требований учебы, работы, социальных проблем и других факторов. А стресс, как мы знаем, тоже является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

И конечно же тот факт, что молодые люди в 25-30 лет мало уделяют времени своему здоровью, за что через 10-15 лет расплачиваются.

«СП»: Насколько тревожные состояния опасны для сердечно-сосудистой системы?

- В клинической практике тревога определяется как эмоциональное переживание, которое доставляет пациенту дискомфорт от неопределенности перспективы. При паническом расстройстве, специфических фобиях тревога носит приступообразный характер, а при генерализованном тревожном расстройстве, расстройстве адаптации по тревожно-депрессивному типу – постоянный.

Проявлениями тревоги становятся не только психические симптомы (беспокойство, раздражительность и нетерпеливость, напряженность, невозможность расслабиться, ощущение «взвинченности» и пребывания на грани срыва, когнитивные нарушения, ухудшение памяти), но и соматические проявления – в частности, касающиеся сердечно-сосудистой системы. К ним относят сердцебиение, ощущение «перебоев» в работе сердца, повышение артериального давления (АД)

В целом, прослеживается отчетливая взаимосвязь между тревожными расстройствами и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По разным данным, при наличии тревожных расстройств риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается на треть, а риск смерти от ССЗ – на 48%. Существует и обратная закономерность: наличие сердечно-сосудистой патологии усугубляет течение расстройств тревожного спектра.

«СП»: Какие заболевания сердечно-сосудистой системы тревожные состояния могут провоцировать или усугублять?

- Пожалуй, практически все кардиологические заболевания. Механизм связи кардиологических заболеваний и стресс основан на эволюционном механизме «драться или убегать». Как результат, повышение уровня адреналина запускает цепочку физиологических реакций, направленных на мобилизацию физических ресурсов организма, в том числе увеличение уровня артериального давления, повышение частоты сердечных сокращений, спазм сосудов.

Существует концепция функциональных систем, которая объясняет реакцию организма на стресс: вначале происходит ухудшение состояния, но затем организм приспосабливается. После прекращения воздействия стрессора организм стремится к восстановлению функционального состояния.

В общем можно сказать, что острый стресс, при условии последующего периода отдыха и восстановления, имеет положительное значение, поскольку помогает адаптироваться к будущим негативным факторам среды. Однако высокоинтенсивный и частый стресс может нанести вред сердцу. А хронический стресс непременно приводит к серьезным для сердца последствиям.

В ответ на стрессовые факторы сердце и сосуды реагируют двумя основными способами:

Тахикардией, когда гормоны стресса способствуют увеличению частоты сердечных сокращений.

Гипертонией, когда происходит сужение кровеносных сосудов, что вызывает повышение артериального давления.

Регулярное повторение таких реакций на фоне стресса может привести к органическим заболеваниям - стойкому повышению давления, нарушениям передачи импульсов в сердечной мышце и кислородному голоданию миокарда.

Практически у каждого третьего кардиологического пациента существуют выраженные психоэмоциональные расстройства в виде тревоги и депрессии. Доказано, что они являются факторами риска развития артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, а также повышают вероятность сердечно-сосудистой смертности.

«СП»: Если проблемы с сердечно-сосудистой системой обусловлены отрицательным стрессом, достаточно ли наблюдения кардиолога, или нужно подключать невролога, психотерапевта, психиатра?

- Обязательно нужно подключать психолога/психотерапевта так как заболевание сердечно-сосудистой системы в этом случае вторично по отношению к психологической проблеме.

«СП»: Есть ли эффективные средства, позволяющие человеку успокоиться? Известна же ситуация, когда пациент, особенно пожилой, может распереживаться так, что у него давление подскочит или сердце прихватит.

- Первая помощь при остром стрессе, состояниях, сопровождающихся нервным возбуждением, раздражительностью, тревожностью и нарушениями сна – это применение успокоительных средств. Успокоительные средства можно разделить на следующие группы:

1) Растительные (валериана, пустырник);

2) Синтетические (барбитурат содержащие препараты, малые транквилизаторы).

Растительные препараты имеют преимущество перед синтетическими, поскольку они малотоксичны и безопасны, хорошо переносятся, особенно пожилыми людьми, и при длительном их применении не вызывают зависимости и привыкания. Недостатком этих препаратов является то, что для наступления эффекта их нужно принимать длительно.

Фенобарбитал содержащие препараты («Валокордин», «Корвалол») обладают успокаивающим действием и способствуют нормализации сна. Однако их длительный приём может привести к формированию зависимости и при внезапном прекращении их приёма иногда развивается «синдром отмены», сопровождающийся в тяжелых случаях судорогами и галлюцинациями.

«СП»: Предположим, человек почувствовал себя плохо: в груди колет, в глаза темнеет. Какие симптомы однозначно указывают на то, что нужно срочно вызывать скорую?

- Боль. Сердечная боль обычно появляется за грудиной, реже в верхней части живота, левой руке. Она интенсивная, давящая, жгучая, часто сопровождается холодным потом, сердцебиением, головокружением, слабостью, страхом смерти. Если такая боль не проходит в течение получаса, не снимается приемом нитроглицерина, то это повод к срочному вызову скорой помощи.

Затем - одышка. В крайне тяжелых ситуациях пациент может дышать только сидя, наклонившись вперед и оперевшись руками о край кровати.

Очень низкий или очень высокий пульс, который сопровождается обморочным и предобморочным состоянием.

«СП»: Общеизвестно, что фастфуд для здоровья не полезен. А как относиться к полуфабрикатам и готовой еде из супермаркетов?

- Современный темп жизни часто не оставляет времени для приготовления полноценных блюд. Именно поэтому все больше людей обращаются к использованию полуфабрикатов. Но несмотря на экономию времени на готовку, относительную дешевизну, полуфабрикаты имеют и свои недостатки - зачастую низкое качество ингредиентов, поскольку в производстве полуфабрикатов нередко используются недорогие и низкокачественные продукты. Это может привести к ухудшению вкусовых и пищевых качеств готовой продукции.

Многие полуфабрикаты содержат большое количество консервантов и добавок, которые позволяют им сохранять свежесть и привлекательный внешний вид. Нередко в них большое количество соли, сахара и жиров, чтобы повысить их вкусовые качества и удовлетворить потребности потребителей. А как мы хорошо знаем, избыточное употребление соли является фактором риска развития артериальной гипертензии.

«СП»: Метеозависимость и зависимость от фаз Луны - это миф или реальность? Если человек уверен, что при перемене погоды или в полнолуние он чувствует себя плохо, например, во время ливня у него упадок сил и сонливость, к какому специалисту обращаться?

- Некоторые специалисты утверждают, что понятия «метеозависимость» не существует, и организм человека не способен реагировать на изменения погоды. С ними категорически не согласны более 30% взрослых людей, которые страдают от головных болей, ломоты в теле, перепадов давления и других неприятных симптомов, возникающих при смене температурного режима и атмосферного давления.

Доказательная медицина не признает существования метеозависимости из-за отсутствия исследований, которые объясняли бы, какие рецепторы отвечают за то или иное изменение в погодных условиях. Более того, метеозависимость нельзя назвать заболеванием, так как такой диагноз отсутствует в Международной классификации болезней.

Вероятнее всего, причиной так называемой метеозависимости является сопутствующая патология, а само понятие метеозависимости вторично и субъективно.

Различные недомогания, которые люди часто принимают за «метеочувствительность» – это головная боль различной локализации, интенсивности и продолжительности, сонливость или бессонница, упадок сил, плохое настроение, боли в суставах, перепады артериального давления. Однако эти жалобы могут возникать по совершенно разным причинам и без связи с погодными условиями, например, как симптомы реальных заболеваний (хроническая железодефицитная анемия, хроническая депрессия, состояние после перенесённых инфекционных заболеваний и т.д.).