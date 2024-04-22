В России побит антирекорд заболеваемости кори. В 2023 году инфекцию перенесли свыше 12 тыс. пациентов, что в 127 раз выше показателя 2022-го, когда заразились около сотни человек. Такую статистику со ссылкой на данные Роспотребнадзора приводит «Медвестник».

Уровень заболеваемости прошлого года максимальный за последние 29 лет. С чем связан такой резкий скачок заболеваемости, Авторадио рассказал иммунолог Николай Крючков:

«Конечно, это результат фактически ослабленной вакцинации. То есть, как бы мы ни говорили о том, что все-таки до последнего времени вакцинация шла в рамках национального календаря прививок, скажем, у детей нормально, но, по всей видимости, этот уровень недостаточен. Просадка вакцинации происходила, на самом деле, не за последний год-два, а лет 10 это происходило последних, и в 2019 году это вылилось в рекордный на тот момент уровень заболеваемости. Но очевидно, что процесс был прерван некоторым образом антиковидными мерами, и фактически за счет этого в течение 2020, в особенности 2022 года, была резкая просадка в заболеваемости. Но потом, как они ослабли, в 2022 году они были фактически отменены, и мы увидели, что сразу же заболеваемость повысилась, а в 2023 году она побила все рекорды за последние много лет».

По мнению специалиста, чтобы снизить рост заболеваемости, необходимо проводить по стандартной схеме вакцинацию в рамках национального коридора прививок у детей и подростков. Также обязательно вводить локальные карантины в местах, где произошла вспышка кори.