Почти полторы тысячи свердловчан пострадали от укуса клещей

С начала сезона в Свердловской области удалось зафиксировать 1354 случая присасывания клеща. Об этом сообщает пресс-служба свердловского Роспотребнадзора.

Сезон клещей открылся две недели назад, и за этот период 1354 человека, среди которых 335 детей, пострадали от присасывания клещей.

«В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано 347 особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,6% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 1,9%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,7%. В 34,2 % обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза», – рассказали в пресс-службе.

В больницу было госпитализировано три свердловчанина. У одного из них был обнаружен укус клеща – носителя вирусного энцефалита, а у двух других – клещевой боррелиоз. Предполагается, что акарицидная обработка начнется с 25 апреля 2024 года и охватит 11 300 га.

Ранее стало известно, что свердловчане начали бить тревогу после того, как обнаружили множество клещей в лесах, парках и полях региона. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.0