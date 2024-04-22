Стресс как причина обострения женских болезней

Известно, что нервная система тесно связана с гормональной. Длительное пребывание в состоянии стресса может привести к различным нарушениям работы организма, и, в частности, это влияет и на женское здоровье. Дело в том, что работу репродуктивной системы контролируют гормоны, которые синтезируются по "ступенчатой" системе, и самая верхняя ступень — это кора головного мозга. На эту структуру влияют нейропептиды (серотонин, дофамин) и гормон - мелатонин.

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Стрессовые ситуации влияют на процессы выработки нейромедиаторов и гормонов, в результате чего нарушается работа большинства систем органов. Чем опасны негативные переживания и когда стоит обратиться к врачу, рассказала "Рамблеру" акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Бахметьева.

Стресс и либидо

Стресс негативно влияет на сексуальную жизнь. Например, половое влечение может быть снижено или вовсе отсутствовать. Опять же, такая проблема появляется из-за гормонального дисбаланса либо нарушений синтеза пептидов (дофамина, серотонина и др.)

В этом случае следует обратиться к гинекологу и психологу.

Стресс и снижение фертильности

Если женщина не чувствует себя в безопасности и находится в состоянии стресса, страха или переживает тяжелый период, то инстинкт размножения отходит у нее на второй план. Это связано с тем, что не синтезируются те гормоны, которые необходимы для овуляции.

Подавление выработки этих гормонов связано с ростом гормона "стресса" (кортизол), на фоне чего снижаются уровни гормонов, которые играют ключевую роль в процессе создания яйцеклетки (ФСГ И ЛГ, эстроген) и в результате овуляция не наступает.

Стресс и нарушение менструального цикла

Чаще всего на фоне стресса отмечается нарушение менструального цикла. Это может быть, как и задержка менструации, так и наступление менструации раньше положенной даты на 7 дней и более. В крайних случаях возникает стойкое, длительное отсутствие менструаций, что называется аменореей.

Не редко начинается обильное маточное кровотечение, которое требует экстренной помощи. В основном нарушения цикла в данной ситуации связаны с овуляторной дисфункцией, что приводит к повышению уровня эстрогена с одновременным снижением прогестерона. Как следствие этих процессов возникают гиперпластические процессы.

Нормальный менструальный цикл длится 24-38 дней, менструация не должна продолжаться более 8 дней, а колебания между менструальными циклами не должны составлять более 10 дней.

Когда стоит обратиться к врачу?

Задержка менструации на 10 дней и более; Укорочение менструального цикла на 10 дней; Отсутствие менструации на протяжении длительного времени; Маточное кровотечение (менструация длится более 8 дней); Бесплодие, невозможность забеременеть в течение 1-го года.