Онколог Садыкова рассказала, как распознать рак поджелудочной железы на ранней стадии

Основным критерием в лечении онкозаболеваний является стадия, на которой обнаружили опухоль. Поэтому важно следить за своим здоровьем, чтобы распознать первые симптомы болезни.

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По словам врача-онколога Лианы Садыковой, это также касается рака поджелудочной железы, который является одним из самых агрессивных видов онкозаболеваний. Это связано с тем, что опухоль, образовавшись в поджелудочной, быстро дает метастазы на соседние органы.

Врач отметила, что в последние годы отмечен рост больных с этим видом рака среди мужчин на 11%, а среди женщин – на 23%.

Первыми симптомами рака поджелудочной Садыкова назвала слабость и упадок сил, железодефицитную анемию, повышение сахара в крови, расстройства пищеварения, изжога, тошнота, рвота после приема пищи.

Когда рак дает метастазы, симптомы становятся ярче. У больного наблюдаются боли в правом подреберье, увеличивается в размерах печень, селезенка перестает хорошо выполнять свою работу, проявляются симптомы желтухи и интоксикации.

Также к симптомам рака поджелудочной железы Садыкова отнесла асцит и потерю веса, пишет «Газета.Ru».

Ранее группа испанских и американских ученых установила, что пальмовое масло увеличивает риск развития метастаз при раке, а бутерброды с колбасой и сыром и майонезом вредят поджелудочной.