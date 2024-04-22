Врачи назвали болезни, которые надо особо опасаться весной

Сказываются усталость организма, истощение витаминных резервов, дефицит физической активности, специфика зимнего питания и прочие факторы. Поэтому очень важна правильная профилактика.

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Так, по словам многих врачей, большая часть кровотечений и осложнений язвенной болезни приходится на весну. Необходимо строгое соблюдение диеты и медпредписаний, отказ от вредных привычек. При необходимости можно провести курс превентивной терапии.

Мерами профилактики обострений гастрита являются нормализация ритма питания и режима дня, отказ от перекусов на бегу, длительных перерывов в приеме пищи и курения. Также важны физическая активность и пополнение запаса витаминов и минералов.

Лечить простуду, и тем более гайморит, нужно только при непосредственном участии лечащего врача и соблюдении его предписаний, рекомендаций. Закаливание, прием витаминов, соблюдение режима дня, полноценное питание и пребывание на свежем воздухе – эффективные меры профилактики при гайморитах.

Основа профилактики при хроническом цистите: теплая одежда в межсезонье, курс общеукрепляющего лечения и фитотерапия, прием травяных сборов с мочегонным, противовоспалительным и антисептическим эффектом.

Ранее врач назвал шесть шагов к началу прохождения регулярных медицинских осмотров