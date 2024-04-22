Малышева объяснила, как супруги делят общие болезни

Супруги часто имеют одинаковые привычки и связанные с ними заболевания, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. В частности, речь идет о развитии гипертонии. По словам Малышевой, риск иметь повышенное давление увеличивается, если один из супругов гипертоник.

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Врач-кардиолог Герман Гандельман пояснил, что к таким выводам пришли ученые после исследования почти 34 тысяч пар, проживающих в США, Великобритании, Китае и Индии. Одной из причин развития гипертонии стало однообразное питание, в частности употребление большого количества соли.

"Во-первых, это (развитие гипертонии. — NEWS.ru) связано с повышенным употреблением соли. Второе — с повышенным употреблением углеводов, которое приводит к увеличению веса и, соответственно, гипертонии. Если вы уменьшите соль до 5 г в день, то артериальное давление снизится на 6 мл рт. ст., а если до 2 г — на 10 мм", — заявил Гандельман.

Кроме этого, ученые изучили связь совместного проживания с ожирением. Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что если супруг страдает от лишнего веса, то шансы у второго тоже увеличиваются. Причина в том, что тесные супружеские отношения влияют на микробиоту, делая ее более похожей.

Для полезной микрофлоры кишечника врачи посоветовали употреблять клетчаку и йогурт с пробиотиками. Также, по словам Продеуса, при наличии у одного из супругов язвы или гастрита риск иметь такое же заболевание у второго — выше в два раза.

Ранее диетолог Наталья Денисова посоветовала гипертоникам включить в рацион картофель, болгарский перец, петрушку и свеклу. Как пояснила специалист, эти продукты помогут снизить давление и уменьшить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, две-три вареные картофелины в день обеспечат больше половины суточной потребности в калии.