Врач-онколог назвал группы риска по развитию меланомы

Особо пристально следить за здоровьем следует людям со светлой кожей и большим количеством пигментных образований. Важен также наследственный фактор.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Пылёв.

«Есть определённые группы риска по меланоме. Пациенты с определённым фототипом кожи, то есть светлая кожа, большое количество пигментных образований, наследственный характер, то есть ближайшие родственники или родители имели это заболевание. Это люди, у которых в анамнезе есть солнечные ожоги, потому что ультрафиолет — это один из основных этиологических факторов возникновения этого заболевания. В этом случае следует более пристально следить за своим организмом. Так как чаще всего мы говорим о том, что это кожная локализация, то при наличии большого количества родинок следует показываться врачу дермато-онкологу, чтобы он внимательно эти родинки осмотрел. Помимо визуального осмотра сейчас есть ещё масса информативных устройств, в частности, оптическая дерматоскопия, цифровая, которая показывает невус с большим увеличением и фотофаиндер. Это устройство, которое составляет цифровую карту и вносит в базу компьютера. При динамическом контроле аппарат видит, что какая-то родинка изменилась».

Ранее дерматовенеролог Мария Проскурина рассказала, что делать при травматизации родинки. Однократное повреждение невуса безопасно. Стоит обработать кожу антисептиком, «подсушить» йодом.