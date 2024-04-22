Врач дал советы по поводу сохранения здоровья печени

Независимо от причины повреждения печени, результат, как правило, один — цирроз, когда здоровые клетки заменяются рубцовой тканью и орган становится менее эффективным.

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«Цирроз увеличивает риск развития рака печени. Печень — это очень важный орган, который выполняет несколько важнейших функций, но заболевания органа часто недооцениваются», — говорит доктор медицинских наук, гепатолог Судха Кодали.

И как бы ни хотелось решить все проблемы волшебной таблеткой, эксперты обнадеживают. Лучшее, что вы можете сделать для здоровья своей печени, — это соблюдать сбалансированную диету, богатую антиоксидантами, а также всеми необходимыми витаминами и минералами.

«Диета, которая была хорошо изучена и которая, как было доказано, приносит наибольшую пользу, — это средиземноморская диета», — объяснил врач.

Кроме того, эксперт подчеркнул, в центре внимания должно быть именно здоровое питание, а не попытки заместить его витаминами и пищевыми добавками. Тем не менее прием витамина Е может способствовать защите органа от ожирения и уменьшению воспалительных процессов в печени, считает доктор Кодали.

Улучшить здоровье печени также может отказ от курения и алкоголя. Положительное влияние способен оказать здоровый сон.