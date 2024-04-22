«Тромбы и язва»: назван самый опасный тип шашлыка

В теплые деньки россиянам хочется попробовать разные виды шашлыка и маринадов, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Например, брусничный, медово-горчичный и прочие. Но приготовить маринады бывает непросто, поэтому люди идут за ними в магазин. Эксперт предупредил, что этим продуктом можно отравиться, так как компоненты шашлыка могут быть своеобразными или даже «второй и так далее свежести».

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Умнов пояснил, что за время нахождения в магазине мясо может испортиться, и, чтобы сгладить процессы распада в продукте, производители могут добавлять в маринад много всего: от килограммов соли и литров уксуса, из-за которых кривишься, до стабилизаторов, красителей, консервантов и другой «полезной» химии.

"А помимо мерзкого вкуса мясо из подобного маринада опасно риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатита", — подчеркнул хирург.

Он добавил, что человек может потерять большое количество жидкости, повышая риск гипертонического криза и тромбообразования, из-за увеличения мочеотделения. Александр Умнов также рассказал о производителях продукта, которые для экономии оставляют большое количество жира на кусках вместо чистого мяса. Это приводит к риску развития атеросклероза, который может привести к нарушению кровотока в тканях тела человека.

"К сожалению, из-за химии и уксуса может начать окисляться упаковка, в которой находится шашлык, что может привести к тяжелейшему отравлению, вплоть до развития сердечной, почечной и печеночной недостаточности", — резюмировал эксперт.

Около 40% россиян готовы съесть за один раз 500 граммов шашлыка или даже больше, следует из результатов опроса Россельхозбанка. По мнению большинства опрошенных, если мясо выбрано правильно и блюдо приготовлено с любовью для близких, то предела количеству шашлыка нет. Около четверти респондентов готовы съесть от 200 до 350 граммов, каждый пятый — менее 200 граммов, а 12% могут съесть до полукилограмма.