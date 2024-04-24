Как не подхватить инфекцию после удаления родинки

Дерматолог Егорова: ранку после удаления родинки нельзя обрабатывать йодом. Зелёнка тоже не подойдёт. Оба этих средства будут обжигать и травмировать кожу. Чтобы не подхватить инфекцию, обеззараживать травмированное место можно хлоргексидином, фукорцином или антибактериальным препаратом в виде порошка. Что ещё нужно делать после удаления родинки для профилактики осложнений — объяснила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

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Что делать сразу после удаления родинки

Когда родинку только удалили, проконтролируйте, чтобы её отправили на лабораторное исследование (биопсию). Даже если родинка выглядела здоровой, она уже могла начать превращаться в раковую опухоль. Биопсия позволит выявить это и вовремя начать лечение.

Как ухаживать за ранкой

После удаления родинки обрабатывать ранку йодом или зелёнкой не стоит — они обожгут кожу и травмируют её ещё больше. Достаточно будет обычных антисептиков.

«Важно понимать, что нельзя ковырять образующуюся корочку, она должна отпасть сама, тем более это не занимает длительного времени», — сказала Егорова «Аргументам и фактам».

Также кожу после удаления родинки надо защищать от ультрафиолетовых лучей. Для этого есть солнцезащитные кремы. Как отметила врач, ими важно пользоваться, потому что солнечные лучи могут спровоцировать развитие рака кожи в зоне удаления родинки.

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