Россиянам рассказали, как не подхватить инфекцию после удаления родинки
Дерматолог Егорова: ранку после удаления родинки нельзя обрабатывать йодом. Зелёнка тоже не подойдёт. Оба этих средства будут обжигать и травмировать кожу. Чтобы не подхватить инфекцию, обеззараживать травмированное место можно хлоргексидином, фукорцином или антибактериальным препаратом в виде порошка. Что ещё нужно делать после удаления родинки для профилактики осложнений — объяснила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.
Что делать сразу после удаления родинки
Когда родинку только удалили, проконтролируйте, чтобы её отправили на лабораторное исследование (биопсию). Даже если родинка выглядела здоровой, она уже могла начать превращаться в раковую опухоль. Биопсия позволит выявить это и вовремя начать лечение.
Как ухаживать за ранкой
После удаления родинки обрабатывать ранку йодом или зелёнкой не стоит — они обожгут кожу и травмируют её ещё больше. Достаточно будет обычных антисептиков.
«Важно понимать, что нельзя ковырять образующуюся корочку, она должна отпасть сама, тем более это не занимает длительного времени», — сказала Егорова «Аргументам и фактам».
Также кожу после удаления родинки надо защищать от ультрафиолетовых лучей. Для этого есть солнцезащитные кремы. Как отметила врач, ими важно пользоваться, потому что солнечные лучи могут спровоцировать развитие рака кожи в зоне удаления родинки.
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