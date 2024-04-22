Во всех российских регионах проснулись энцефалитные клещи

В репортаже на «Первом канале» россиянам напомнили об опасности клещей, которые являются переносчиками тяжёлых для человека заболеваний, включая боррелиоз, энцефалит.

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Профилактическая мера – своевременная вакцинация. И сделать прививки, формирующие иммунитет, сделать нужно обязательно тем, кто любит гулять в парках, лесах, живёт на дачных участках.

Отметим, клещи проснулись уже во всех регионах России. К врачам уже обратились более четырёх тысяч человек с укусами.

Первые нападения клещей отмечены в Новосибирской, Калужской, Омской областях, а также в Бурятии и Карелии.

Пик активности клещей приходится на конец апреля – начало мая.