Женщина едва не умерла после кесарева. Из ее ноги достали 20 огромных тромбов

Daily Mail: тромбы после родов едва не убили 30-летнюю американку. Ребёнок Старлы Эллис из американского штата Огайо родился в результате экстренного кесарева сечения. Малыш весил 5 кг и застрял в родовых путях. После выписки женщину мучила боль в спине, которая позже перешла на живот и правую ногу. Старла списывала это на послеродовые проблемы, но боль становилась всё сильнее и сильнее.

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Ребёнок Старлы Эллис из американского штата Огайо родился в результате экстренного кесарева сечения. Малыш весил 5 кг и застрял в родовых путях. После выписки женщину мучила боль в спине, которая позже перешла на живот и правую ногу. Старла списывала это на послеродовые проблемы, но боль становилась всё сильнее и сильнее.

Что случилось

Женщина обратилась к врачам, когда боль стала уже совсем невыносимой. Ей дали препарат от тромбов и отправили домой. Но боль не прошла, а лишь усилилась. К тому времени у американки перестала сгибаться нога.

Через пару дней она пошла в другую клинику. Там ей сделали УЗИ и нашли в правой ноге сразу 20 больших тромбов. Хирурги немедленно провели операцию и удалили их. Когда молодой маме показали фото сгустков, она была в шоке, как медики из предыдущей клиники отпустили её в угрожающем для жизни состоянии.

Эллис призвала всегда обращаться к другому специалисту, если вы сомневаетесь в назначении врача.

Причина тромбов

Лечащий врач американки считает, что тромбы могли стать осложнением после кесарева сечения. Плюс само по себе вынашивание ребёнка повышает давление в венах ног и таза, а значит вероятность образования тромбов растёт.

Защита от образования тромбов

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова посоветовала для профилактики образования тромбов следующее: