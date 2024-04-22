Как пережить аллергию весной? Полезные советы

Аллерголог Давлятова посоветовала при аллергии носить маску в сезон цветения. Весна многим нравится за пригревающее солнце и тёплые деньки. Плюс природа оживает после зимней спячки, и жить становится веселее. Но аллергики это время года воспринимают не так радостно. Для них это период слезотечения, насморка, зуда на коже и других неприятных симптомов. Как пережить сезон аллергии, рассказала аллерголог-иммунолог «СМ-клиники» Эльвина Давлятова.

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Весна многим нравится за пригревающее солнце и тёплые деньки. Плюс природа оживает после зимней спячки, и жить становится веселее. Но аллергики это время года воспринимают не так радостно. Для них это период слезотечения, насморка, зуда на коже и других неприятных симптомов. Как пережить сезон аллергии, рассказала аллерголог-иммунолог «СМ-клиники» Эльвина Давлятова.

Что делать в сезон цветения

Уехать из города

По словам эксперта, самый радикальный способ спастись от аллергии — уехать на время из города. Можно спланировать отпуск в другой регион. Правда, такой способ подходит только тем, у кого аллергия на какое-то одно растение. Но даже в этом случае нет гарантий, что в отпуске вы не столкнётесь с аллергией на что-то ещё.

Вооружиться лекарствами и маской

Медик отметила, что если вы знаете, что тяжело переносите сезон аллергии, то лучше обратиться за консультацией к врачу заранее. Он назначит антигистаминные препараты в виде таблеток, капель в нос или для глаз. Если начать их приём за пару-тройку недель до начала цветения, то перенести контакт с аллергенами будет проще.

Но стоит помнить — это не лечение, а лишь смягчение симптомов.

Когда цветение уже начинается, нелишним будет использовать маски и респираторы, а ещё нужно почаще мыть руки, умываться, промывать нос и полоскать горло.

Идеально также не ходить в парки и леса, где много цветущих растений. В квартире не стоит держать открытыми окна — проветривать стоит после дождя. Ещё важно каждый день делать влажную уборку, уточнила врач в беседе с «Доктором Питером».

Ограничить некоторые продукты

Давлятова отметила, что в период аллергии не стоит налегать на продукты, из-за которых может развиться перекрёстная аллергическая реакция. Чаще всего это орехи, сельдерей, морковь и сырой картофель.

Заранее пройти иммунотерапию

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — основной способ лечения аллергии на сегодняшний день. Она даёт возможность перестроить иммунную систему и обеспечивает долгосрочный, положительный результат. АСИТ заключается в ежедневном приёме небольших доз аллергена, к которому у человека нашли чувствительность.

Такое лечение занимает в среднем около 3 лет, но самочувствие может улучшиться уже и через год.

Необычные виды аллергии

Ранее аллерголог-иммунолог DocMed Елена Добрынина перечислила самые необычные виды аллергии.

Реакцию может спровоцировать контакт с латексом, кожаными изделиями и даже после употребления вина. Впрочем, эти виды аллергии встречаются достаточно редко.