Гробовирус: ученые опасаются новой мутации Covid-19

Ученые предупредили о риске появления очередной мутации ковида со смертностью в 81%. Исследователи из университета Цукуба в Японии не исключили появления новой мутации коронавируса, которую прозвали "гробовирусом" и иметь смертность до 81%.

По расчетам специалистов, такая форма вируса могла бы унести жизни до 40% населения Земли.

Ученые ожидали возникновение подобной мутации в конце апреля 2020 года на территории Китая или Европы, но этого не произошло.

Теперь, по мнению исследователей, наибольшую угрозу глобального масштаба представляет возможность пандемии мутировавших форм птичьего или свиного гриппа.