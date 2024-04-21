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Ученые опасаются новой мутации Covid-19: ее уже прозвали гробовирусом

Ученые предупредили о риске появления очередной мутации ковида со смертностью в 81%. Исследователи из университета Цукуба в Японии не исключили появления новой мутации коронавируса, которую прозвали "гробовирусом" и иметь смертность до 81%.

Гробовирус: ученые опасаются новой мутации Covid-19
© globallookpress.com

По расчетам специалистов, такая форма вируса могла бы унести жизни до 40% населения Земли.

Ученые ожидали возникновение подобной мутации в конце апреля 2020 года на территории Китая или Европы, но этого не произошло.

Теперь, по мнению исследователей, наибольшую угрозу глобального масштаба представляет возможность пандемии мутировавших форм птичьего или свиного гриппа.

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