Какая привычка может вызывать эректильную дисфункцию у мужчин

Эректильная дисфункция стала чаще беспокоить молодых мужчин в возрасте до 40 лет. Специалист в области сексуальной медицины Кэтрин Худ считает, что это связано с интимными роликами.

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По словам эксперта, просмотр таких видео может привести к чрезмерной стимуляции и беспокойству по поводу производительности, что в итоге может вызвать проблемы с эрекцией. Кэтрин Худ пояснила, что подобные ролики, как правило, приукрашивают, особенно способности мужчин в постели.

Когда такие ожидания не совпадают с действительностью, возникает тревожность, которая ещё больше ухудшает ситуацию. Так возникает порочный круг.

Связь между эректильной дисфункцией и просмотром интимных роликов была впервые отмечена Институтом Кинси в 2007 году. Эксперты считают, что сейчас ситуация усугубилась из-за всё более наглядного и экстремального характера контента.