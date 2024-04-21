Эксперты призывают не забывать о мерах эпидемиологической безопасности

Недавно немало шуму наделало распространенное ВОЗ заявление об инфекции "Х", которая станет виновницей следующей пандемии. При этом эксперты ВОЗ сразу же разъяснили, что речь идет о неком неизвестном пока, гипотетическом патогене, а не конкретном вирусе.

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На этот раз прогноз ученых гораздо более конкретен: большинство опрошенных авторитетных эпидемиологов и инфекционистов из разных стран мира считают, что следующая пандемия может быть вызвана новым штаммом вируса гриппа.

По мнению ведущих ученых, грипп является возбудителем, который, скорее всего, спровоцирует новую пандемию в ближайшем будущем. Это показал международный опрос, - пишет The Guardian.

Такого мнения придерживаются 57% ведущих экспертов по инфекционным болезням. Именно новый штамм вируса гриппа станет причиной следующей глобальной вспышки смертельно опасной инфекции. Ранее многие эпидемиологи, включая и российских специалистов, высказывали опасение, что тяжело протекающий у человека птичий грипп может стать причиной очередной пандемии. Это может произойти в случае, если вирус мутирует и сможет легко распространяться от человека к человеку - сейчас заболевают только люди, заразившиеся от птиц.

Мнение о том, что грипп представляет собой самую серьезную угрозу пандемии в мире, основано на долгосрочных исследованиях, подтверждающих, что он постоянно эволюционирует и мутирует, считает доктор Джон Салмантон-Гарсия из Кельнского университета.

"Грипп появляется каждую зиму, - сказал он. - Обычно эти вспышки более или менее контролируемы, потому что вызывающие подъем заболеваемости различные штаммы недостаточно вирулентны. Но это не обязательно будет продолжаться вечно".

Подробности исследования, в котором приняли участие в общей сложности 187 ведущих ученых, будут в ближайшее время представлены на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID) в Барселоне.

Но мутирующий грипп - не единственный "претендент" на роль "виновника" очередной мировой эпидемии. Каждый пятый ученый (21% участников исследования), принявший участие в исследовании, считает наиболее вероятной причиной пандемии после гриппа тот самый вирус "Х",о котором заявляла ВОЗ, и который до сих пор неизвестен науке. Они не исключают, что новая мировая вспышка инфекции возникнет как гром среди ясного неба, подобно коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19.

Еще 15% ученых не списывают со счетов SARS-CoV-2, считая, что он по-прежнему остается угрозой и может вызвать новую пандемию.

Другие смертоносные микроорганизмы, такие как вирусы Ласса, лихорадки Нила, Эбола и Зика, были оценены как серьезные глобальные угрозы лишь 1-2% респондентов.

"В глазах подавляющего большинства ученых мира грипп по-прежнему остается угрозой номер один с точки зрения его пандемического потенциала", - заключил Салмантон-Гарсия.

Прогнозы ученых распространяются на фоне тревожных заявлений ВОЗ по поводу траспространения штамма гриппа H5N1, который вызывает миллионы случаев птичьего гриппа по всему миру. Эта вспышка началась в 2020 году и привела к гибели десятков миллионов домашних птиц, а также уничтожила огромное количество диких птиц, включая даже пингвинов в Антарктиде.

Недавно вирус распространился на млекопитающих, включая домашний скот, который в настоящее время инфицирован в 12 штатах США. Это, по мнению ученых, еще больше усиливает опасения по поводу угрозы распространения вируса среди человеческой популяции.

"Чем больше видов млекопитающих заражает вирус, тем больше у него возможностей эволюционировать в штамм, опасный для человека", - считает Дэниел Голдхилл из Королевского ветеринарного колледжа в Хэтфилде в интервью журналу Nature.

Появление вируса H5N1 у крупного рогатого скота стало неожиданностью, добавил вирусолог Эд Хатчинсон из Университета Глазго.

"Свиньи могут болеть птичьим гриппом, но до недавнего времени крупный рогатый скот им не болел. Животные были инфицированы собственными штаммами этой болезни. Таким образом, появление вируса H5N1 у коров стало шоком, - заявил ученый. - Это означает, что риск заражения вирусом все большего числа сельскохозяйственных животных, а затем переход от них к людям, становится все выше и выше. Чем больше вирус распространяется, тем выше вероятность того, что он мутирует и может обрести свойство передаваться от человека человеку. По сути, мы играем в рулетку с этим вирусом".

На сегодняшний день нет никаких признаков того, что вирус H5N1 передается от человека к человеку, - оговариваются ученые. Но в сотнях случаев, когда люди заражались при контакте с животными за последние 20 лет, последствия были плачевными.

"Уровень смертности чрезвычайно высок, потому что у людей нет естественного иммунитета к вирусу", - поясняет Джереми Фаррар, главный научный сотрудник ВОЗ.

Ученые также отмечают, что вакцины против многих штаммов гриппа, включая H5N1, уже разработаны.

"Если бы произошла пандемия птичьего гриппа, производство вакцин в необходимых масштабах и с необходимой скоростью все равно было бы сложной логистической задачей. Однако мы продвинулись бы гораздо дальше по этому пути, чем в случае с COVID-19, когда вакцину приходилось разрабатывать с нуля", - сказал Хатчинсон.

Тем не менее, по словам Салмантона-Гарсии, после окончания пандемии коронавируса люди вновь перестали соблюдать правила эпидемиологической безопасности.