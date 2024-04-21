Названы лекарства, повышающие риск переломов

Лекарства от изжоги, некоторые витамины, мочегонные и другие препараты повышают риск переломов. Об этом «Доктору Питеру» рассказал травматолог-ортопед Анатолий Соловьев.

Как пояснил врач, переломы делят на травматические (происходят, например, при падении) и патологические (могут произойти при повседневных действиях). Риск первых могут увеличивать антидепрессанты, так как некоторые из них влияют на скорость реакции и внимательность.

Патологические переломы характерны для людей со сниженной плотностью костей. К ней могут привести лекарства от изжоги, гастрита и язвы ингибиторы протонной помпы (ИПП). Поэтому их нельзя пить длительное время без консультации с врачом, так как это может повысить риск переломов позвоночника, костей запястья и шейки бедра. Особенно опасны ИПП для детей, подростков и пожилых людей.

Бесконтрольный прием мочегонных препаратов приводит к потере ионов калия, натрия, кальция, магния. Они важны для всех органов и систем, в том числе и для прочности костей.

Укреплению костей способствует витамин Д. Но важно, чтобы правильную дозу назначил врач, исходя из содержания витамина в крови. Иначе может повыситься активность паращитовидных желез. Вырабатываемый ими паратгормон вымывает из костей кальций, лишая их прочности. Аналогичные проблемы возможны при приеме ретинола (витамин А). Превышение его суточной дозы всего на 1% в течение долгого времени повышает риск переломов на 68%, подчеркнул Соловьев.

Препараты для лечения воспалительных заболеваний (например, глюкокортикоиды) также повышают риск переломов. Поэтому их прием возможен только под контролем врача.

Некоторые противоопухолевые (например, метотрексат) повышают риск переломов. Поэтому врачи следят за уровнем кальция в плазме крови больного, проводят оценку костной плотности, а после основного лечения — занимаются восстановлением скелета.

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