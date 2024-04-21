Врач назвала сок, помогающий снизить давление

Сладкий и перец и сок из сырок свеклы помогают снизить кровяное давление и укрепить капилляры. Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

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Сладкий перец богат калием, важным для регуляции водно-солевого обмена в организме и нормальной работы мышц, в том числе сердечной. Кроме того, в нем много витамина С и редкого витамина Р, который способствует лучшему усвоению витамина С. Два этих вещества повышают прочность капилляров — мелких кровеносных сосудов. Для здоровья достаточно съедать половину сладкого перца в день. Полезен не только сырой, но и запеченный перец. Хотя в нем меньше витамина С, термическая обработка увеличивает количество и повышает усвояемость каротиноидов — противовоспалительных противоопухолевых веществ.

Также при гипертонии следует включить в рацион свеклу. Исследования показали, что употребление 250 мл (1 стакан) свекольного сока в день снижало давление у пациентов с предгипертонией (когда верхнее давление 130-140, нижнее 85-90 мм рт. ст.). Дело в том, что в свекле много нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота. Он расширяет сосуды, улучшает кровообращение в капиллярах . Это не только снижение кровяное давление, но и улучшает снабжения кислородом сердечной мышцы, головного мозга и других органов. Эффективнее снижает давление сок из сырой свеклы. Однако людям с хроническими заболеваниями лучше употреблять свеклу в отварном виде.

Ранее врач рассказала, что картофель и петрушка полезны для гипертоников благодаря высокому содержанию калия.