Терапевтическая сила: что такое физиотерапия и кому она показана

Холодной водой обливаетесь? На свежем воздухе спите? Если да, то занимаетесь физиотерапией. Точнее — ее древнейшими видами. Такими же, как минеральные и грязевые ванны.

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Слово «физиотерапия» образовано из двух греческих корней: phisis — природа и therapeia — лечение. Именно так — лечение природой: без таблеток, скальпелей и инъекций. Все натурально! Гулять босиком по траве, купаться в море, принимать солнечные ванны — это древняя физиотерапия. Но наука не стояла на месте и открывала все новые явления: электричество, звуковые волны, магнитное поле, различные виды излучения. И эти силы природы тоже оказались полезны для здоровья. Главное — правильно их применять.

— Преимущество физиотерапии в том, что при комплексном лечении она позволяет уменьшить медикаментозную нагрузку, ускорить выздоровление и снизить вероятность нового обострения, — рассказывает физиотерапевт высшей категории Алексей Лаптев.

Как пояснил Алексей Иванович, физиотерапия применима почти при всех известных заболеваниях. Ее применяют, чтобы ускорить заживление ран, успокоить боль, активизировать иммунитет, предотвратить рецидивы многих хронических болезней.

— Иногда пациент может почувствовать улучшение уже после одной-двух процедур, а стойкий эффект от лечения пациенты начинают отмечать к пятому-шестому сеансу, — сообщил врач.

Важный момент: применяемые методы физиотерапии должны соответствовать стандартам и клиническим рекомендациям Минздрава РФ, пройти апробацию.

— Эффективность методов подтверждают официальные документы и практика десятков тысяч врачей, — уточнил медик.

Многие пациенты к физиотерапии относятся легкомысленно, пока не попробуют ее методы на себе.

Профилактика, и лечение

Физиотерапевты работают в тесном контакте с врачами других специальностей. Ведь пациента на физиотерапию должны направлять лечащие доктора, а физиотерапевты уже подбирают каждому конкретные методы.

— При использовании физиотерапии сроки восстановления после болезней или травм сокращаются не менее чем на треть в зависимости от заболевания, — рассказывает Алексей Лаптев.

Врач-физиотерапевт Екатерина Степико добавляет:

— Физиотерапию можно использовать и для лечения, и для профилактики. Причем если мы говорим о профилактике, то тут наши методы обычно используются в периоды после обострений, чтобы предотвратить рецидивы. В сезон простуд, например, физиотерапия — это прекрасный способ поддержать иммунитет, чтобы не заболеть.

Врачи предупреждают: перед использованием домашнего прибора лучше предварительно проконсультироваться у физиотерапевта. Все-таки речь о методе медицинского воздействия. А значит, у процедур есть свои противопоказания. Чаще всего их нельзя применять при кровотечениях, в острые фазы заболеваний, а также при онкологии.

— Если при лечении заболеваний физиотерапия обычно применяется в комплексе с другими методами, теми же медикаментами, например, то при профилактике она может развернуться в полную силу и стать главным способом воздействия на организм, — отмечает Лаптев.

От магнитов до лазера

Видов физиотерапии — множество. Самые простые из них делятся на тепловые и холодовые.

— Из тепловых это, например, постановка банок, согревающие компрессы, теплые ванны, а также грелка, — рассказывает терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева.

Холодовая физиотерапия — это прохладные ванны, холодные компрессы, или, скажем, пузырь со льдом. При ушибах, вывихах и кровотечениях вполне помогает.

Более сложный вид «физио» — электротерапия.

— Воздействие тока позволяет ускорить процесс заживления ран, восстановить ткани, воздействовать на мышцы, нормализовать процесс кровообращения, уменьшить интенсивность боли, — рассказывает Лариса Алексеева.

А еще есть магнитотерапия — лечение с помощью магнитного поля. Оно оказывает расслабляющее действие, снимает отеки, боль, замедляет воспалительные процессы, запускает процессы регенерации, обладает сосудорасширяющим действием.

Электропунктура — отдельный вид физиотерапии, в ходе которой идет воздействие на биологически активные точки на теле пациента.

— За счет постоянного или импульсного электрического тока удается нормализовать работу всех систем организма в комплексе или устранить отдельные нарушения. Пациент ощущает снятие мышечного напряжения, улучшение кровообращения, активизацию защитных сил организма, — говорит Лариса Алексеева.

Пользуется популярностью терапия ультразвуковая.

— Она позволяет достичь хороших результатов в сочетании с приемом лекарств — за счет ультразвуковых колебаний разной частоты. Во время процедуры прорабатываются отдельные участки на теле для снятия воспаления и боли, нормализации лимфообращения и кровообращения, — поясняет Алексеева.

Есть и такой метод, как терапия лазером. Лазерный луч запускает процессы регенерации и усиления иммунитета. Эта терапия позволяет снизить боль и неприятные ощущения.

Поможет тренажер

Одно из направлений физиотерапии — лечебная физкультура (ЛФК).

— Методов воздействия здесь два: физические упражнения и массаж, — делится Лариса Алексеева. — К примеру, у больных с остеоартритом колена наблюдается положительный эффект при умеренных физических упражнениях.

Методы ЛФК очень эффективны при заболеваниях позвоночника. Например — грыжах и протрузиях межпозвонкового диска.

— Методы ЛФК позволяют сформировать и поддерживать мышечный корсет, который держит позвоночный столб, — пояснила Лариса Алексеева.

Иными словами, физиотерапия — это целый пласт медицинской науки. Физиотерапевт — такой же, как и все остальные, доктор с высшим медицинским образованием. Используя физиотерапию, можно профилактировать и помогать лечить самые разные заболевания. Но делать, это, конечно, нужно с умом, руководствуясь советами врача.

СПРАВКА

Во время процедуры пациент должен лежать спокойно, не двигаться, не читать, не спать, не разговаривать, не дотрагиваться до аппарата и металлических предметов. После физиотерапевтической процедуры рекомендуется отдых в течение 20–30 минут. Во время прохождения курса физиотерапии строго запрещается употребление спиртных напитков. Ведь вы проходите курс лечения со всеми вытекающими ограничениями.