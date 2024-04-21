В Нидерландах умер мужчина, проболевший ковидом 613 дней

Мужчина из Нидерландов, который проболел ковидом 613 дней, умер, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на специалистов медицинского центра при Амстердамском университете.

По данным медиков, с момента госпитализации и до смерти в октябре 2023 года от основного заболевания результаты регулярно проводимых у 72-летнего мужчины тестов на коронавирус давали положительный результат. В общей сложности он болел ковидом в течение 613 дней, что является самым продолжительным сроком заражения из всех известных на настоящий момент.

За это время вирус в его организме мутировал более 50 раз. Голландец прошел трансплантацию стволовых клеток, поэтому у него была практически полностью подавлена иммунная система, на фоне которой у него развилась лейкемия. Его организм почти не вырабатывал антитела, в то время как вирус адаптировался к лекарствам и вакцинам.

Как отметили специалисты из медицинского центра, подобные случаи влекут за собой риск возникновения вариантов вируса, с которыми не сможет справиться и иммунная система здоровых людей.

"Это представляет потенциальную угрозу общественному здравоохранению", - заявили они.

Поэтому, по их мнению, необходимо проводить дальнейшие исследования длительных инфекций и вариантов коронавируса, даже если заражения происходят очень редко. Результаты своего исследования они представят на медицинской конференции в Барселоне в конце апреля.