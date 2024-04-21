Врач предупредил о скачках давления из-за коньяка

Коньяк нельзя использовать как средство от давления, он может привести к аритмии, скачкам давления, инфаркту и инсульту. Об этом «Газете.Ru» рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог и главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов.

«Коньяк приводит к опасным скачкам артериального давления. Он вредит сердечно-сосудистой системе, а также может провоцировать аппетит, и человек будет есть больше необходимого», — рассказал специалист.

По словам врача, польза коньяка для стабилизации давления — распространенный миф.

«Как и любой алкогольный напиток, коньяк приводит к расширению сосудов, то есть давление понижается, но это лишь временный эффект. После этого сосуды сужаются, соответственно, происходит резкое повышение давления», — объяснил психиатр-нарколог.

Поликарпов заявил, что такие «качели» негативно влияют на сердце и сосуды.

«Подобные скачки артериального давления опасны для сердца. Как минимум, может возникнуть аритмия. В худшем случае они могут привести к инфаркту миокарда и инсульту. Особенно внимательными стоит быть людям с гипертонией», — предупредил врач.

Поликарпов обратил внимание, что особенно важно избегать коньяка людям с сахарным диабетом и лишним весом.

«Коньяк сам по себе калориен. К тому же он усиливает аппетит. Так что легко набрать лишний вес, что еще больше усилит нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — рассказал доктор.

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