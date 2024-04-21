106-летней итальянке установили кардиостимулятор

В Италии 106-летней женщина провели операцию на сердце. Под местным наркозом ей установили кардиостимулятор. Во время операции пациентка была в здравом уме и рассказала врачам о самых ярких моментах своей долгой жизни.

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Оперативное вмешательство медики провели в больнице Ченто, расположенной в провинции Феррара (регион Эмилия-Романья, север Италии). Пациенткой стала местна жительница Аиде Боргатти.

Имплантация кардиостимулятора считается не самой трудной операцией, она не требует длительной госпитализации и местной анестезии. Однако для долгожителей это достаточно серьезное испытание.

«Хотя я уже работал с столетними пациентами, имплантация кардиостимулятора людям в 106 лет не является общепринятой практикой», – рассказал заведующий кардиологическим отделением больницы Бьяджо Сассоне.

По его словам, операция прошла успешно и уже на следующий день Боргатти выписали. Но самое интересно, что во время вмешательства престарелая итальянка оставалась в здравом уме и рассказала врачам о своей жизни.

«Живой ум, ясность мыслей и воспоминаний поистине впечатляют. В ходе беседы мы подробно обсудили ее жизнь, начавшуюся в 1918 году. Для меня, любителя истории Италии XX века, это было похоже на открытие книги по истории», – признался врач.

Сассоне выразил надежду, что еще встретиться с долгожительницей, когда наступит срок замены кардиостимулятора, сообщает агентство ANSA.

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