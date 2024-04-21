Стул с несвежей одеждой может быть признаком психического расстройства

Сам факт наличия в вашем доме стула с залежами не слишком чистой и не слишком грязной одежды — еще не повод ставить себе диагноз. Тем не менее эксперты утверждают, что привычка неделями откладывать стирку вещей под предлогом того, что вы сможете (в теории) надеть их еще раз, распространена среди людей с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности).

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К слову, храниться такая несвежая одежда может не обязательно на стуле — кто-то выделяет для «грязного» отдельное место в шкафу или даже особую корзину белья, вещи в которой не предназначены для стирки.

Так при чем здесь СДВГ? На этот вопрос ответил психотерапевт Билли Робертс в беседе с HuffPost. «Синдром влияет на исполнительные функции мозга, которые контролируют мотивацию, планирование, рабочую память, организованность и самоконтроль. Когда мы сталкиваемся со скучной задачей, мозг, страдающий СДВГ, перегружается и начинает жаждать более интересных заданий. Утомительные домашние дела, такие как стирка, как правило, вызывают особое разочарование, потому что они могут накапливаться, заставляя многих людей с СДВГ чувствовать себя невероятно перегруженными и в дальнейшем избегать выполнения этой задачи», — объяснил врач.

Так что, скажем, джинсы и толстовка, которые вы точно наденете еще раз — не повод для беспокойства. А если ваши намерения использовать одежду повторно лишь самообман ради отсрочки ненавистной стирки — похоже, пора проконсультироваться со специалистом.