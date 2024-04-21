Уфимские врачи восстановили пациентке подвижность руки

В Уфе врачи больницы №18 успешно восстановили пациентке подвижность руки. Об этом сообщает Минздрав Башкирии.

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55-летняя женщина поступила в отделение травматологии и ортопедии с жалобами на боли, отечность, нестабильность и ограничение движений в суставе после полученной травмы. Рентген показал расширение суставной щели, которая образовалась из-за травмы связочного аппарата.

Восстановить функциональность сустава можно было только хирургически. Во время операции врачи сделали пластику связочного аппарата, использовав аутотрансплантат связок, взятый у самой пациентки. Операция длилась около трех часов, после чего пациентка благополучно перенесла послеоперационный период. Функция локтевого сустава восстанавливается, теперь женщина сможет жить полноценной жизнью.