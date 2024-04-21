Нетипичные симптомы аллергии у небольшого числа пациентов

Врач иммунолог-аллерголог Надежда Логинова рассказала о нетипичных симптомах сезонной аллергии.

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Если типичные симптомы на пищевые продукты, лекарственные препараты, пыльцу — насморк, кашель, зуд, то к нетипичным можно отнести крапивницу и дерматит. Таким образом проявляется чувствительность организма к пыльце — поллиноз. Это сезонное заболевание широко распространено, но может проявляться нетипично.

Кроме того, аллергия может спровоцировать обострение любого хронического заболевания. К примеру, если у человека проблемы с сердцем, аллергия может спровоцировать скачки артериального давления.

«Аллергия может стать триггером для любого хронического заболевания. Например, если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то поднимется артериальное давление. А при болезнях желудочно-кишечного тракта могут начаться боли в животе и диарея», — объяснила врач. Логинова добавила, что такая симптоматика встречается у небольшого числа пациентов.

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