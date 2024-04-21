Названо самое опасное инфекционное заболевание по уровню пандемийности

Десятки ведущих инфекционистов мира назвали грипп самым опасным инфекционным заболеванием по уровню пандемического потенциала, его способности вызывать опасные для человечества пандемии. Коронавирусная инфекция заняла лишь третье место по этому показателю, сообщила пресс-служба Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID).

"Можно сказать, что небольшие пандемии гриппа возникают каждую зиму, когда по миру распространяются новые сезонные штаммы этого вируса. Пока эти вспышки болезни хорошо контролируются, однако вирус быстро меняется и нет гарантий того, что со временем не возникнет более заразная и опасная форма гриппа. В таком случае контроль над пандемией гриппа будет быстро утерян", - заявил научный сотрудник Кельнского университета (Германия) Хон Салмантон-Гарсия, чьи слова приводит пресс-служба ESCMID.

Салмантон-Гарсия пришел к такому выводу в рамках проекта Vaccelerate, нацеленного на разработку новых вакцин от COVID-19 и подготовку человечества к новым пандемиям, связанным с распространением вирусных и прочих инфекций. В его рамках ученые опросили 187 ведущих инфекционистов мира, работающих в 57 странах, и попросили их подготовить рейтинг из 14 наиболее опасных болезней, которые могли бы с наибольшей вероятностью вызвать новую пандемию.

Последующий анализ ответов экспертов показал, что подавляющее большинство из них считало, что самым опасным с этой точки зрения является обычный сезонный грипп. Около 57% экспертов поставило его на первое место в списке самых опасных инфекций, и еще 17% опрошенных исследователей поместило его на второе место. В общей сложности, грипп присутствовал в 79% списков, подготовленных респондентами.

Второе место после гриппа занял не коронавирус, а так называемая "болезнь Х" - условное обозначение пока неизвестного человечеству патогена, способного вызвать новую всемирную пандемию. Четвертое место в этом списке занял вирус SARS-CoV-1, возбудитель атипичной пневмонии, пятое - вирус Эбола, а шестую и седьмую позиции заняли вирус ближневосточной лихорадки и вирус Зика.

Как отмечают исследователи, все эти вирусы объединяет то, что они легко передаются воздушно-капельным путем и уже вызывали в прошлом крупные вспышки и эпидемии. Это подчеркивает необходимость ведения постоянных наблюдений за распространением этих патогенов, а также разработки вакцин и лекарств от данных инфекционных заболеваний, подытожили Салмантон-Гарсия и его коллеги.