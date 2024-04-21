Врач: боль в пояснице может указывать на рак простаты

Чаще всего боль в пояснице появляется из-за перенапряжения мышц при долгом сидении, но иногда она может указывать на наличие рака простаты. Об этом сообщил врач Амос Огункойя.

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— Боль в спине может быть симптомом рака простаты, но при этом она обычно сопровождается появлением крови в моче, задержкой или учащением мочеиспускания, — рассказал он.

Зачастую боль в пояснице связана с растяжением мышц из-за травмы или их перенапряжением после длительного сидения, сообщил медик. Иногда дискомфорт может быть признаком смещения диска. Если же боль распространяется на икру и стопу, то причиной может быть защемление седалищного нерва.

По словам специалиста, в большинстве случаев для избавления от боли в пояснице и других отделах спины помогают тренировки, сон на качественном матрасе и подушке и правильный подбор стола и стула. Если боль сохраняется в течение двух недель, то нужно обратиться к врачу, сообщается в издании The Sun.

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