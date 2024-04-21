В РФ достигли исторических минимумов по заболеваемости ВИЧ и туберкулезом

Исторические минимумы по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, а также туберкулезом достигнуты в России по итогам прошлого года. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС докладе о результатах работы Минздрава России в 2023 году, подготовленном к итоговому заседанию коллегии министерства.

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Так, согласно данным доклада, заболеваемость ВИЧ в 2023 году составила 37,3 случая на 100 тыс. человек. В 2022 году данный показатель был 38,1 случая соответственно. С 2017 года фиксируется снижение на 36,1%. Число новых случаев заражения ВИЧ в 2023 году составило 56,4 тыс. человек. В 2017 году фиксировало 85,8 тыс. инфицированных.

"В 2023 году достигнут исторический минимум показателей заболеваемости и смертности, [фиксируются] лидирующие позиции в мире по темпам снижения [заболеваемости и смертности], [фиксируется] увеличение охвата профилактическими осмотрами", - говорится в тексте.

Заболеваемость туберкулезом с 2015 года снизилась на 48,7% и по итогам прошлого года составила 29,6 случая на 100 тыс. населения. Смертность от этого заболевания в 2015 году составляла 9,2 случая на 100 тыс. населения, в то время как в 2023 году этот показатель зафиксирован на уровне 3,6 случая соответственно. Снижение за этот период на 60,9%, отмечается в докладе.

Также отмечается, что в 2023 году из средств бюджета на закупку лекарств от туберкулеза было выделено более 3 млрд рублей.