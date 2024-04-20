Мужчина 613 дней проболел острой коронавирусной инфекцией

Инфекция SARS-CoV-2, которая сохранялась у пациента с иммунодефицитом в течение 613 дней, привела к появлению нового варианта вируса с множеством мутаций. Исследование представлено на Всемирном конгрессе ESCMID.

Большинство людей могут избавиться от вируса SARS-CoV-2 за несколько дней или недель. Однако иммунодефицит может привести к стойкой инфекции. Ранее были зафиксированы несколько случаев продолжительностью в сотни дней. В этом исследовании ученые сообщают о новом мировом рекорде: 72-летний мужчина проболел 613 дней.

Пациент был госпитализирован в Медицинский центр Амстердамского университета в феврале 2022 года с инфекцией SARS-CoV-2. До заражения ему провели аллогенную трансплантацию стволовых клеток (эта процедура похожа на пересадку костного мозга). Это привело к посттрансплантационной лимфоме, для лечения которой мужчина получал препарат ритуксимаб. Это лекарство снижает число и эффективность работы B-клеток иммунитета, которые участвуют в выработке антител против SARS-CoV-2.

До заражения мужчина получил несколько вакцин, которые не были эффективны из-за иммунодефицита. После инфицирования его пытались лечить лекарствами сотровимабом, сарилумабом и дексаметазоном, однако ответа на терапию не было.

У мужчины были минимальны активность Т-клеток и выработка антител к вирусу. Это указывает на то, что иммунная система пациента не могла уничтожить вирус. В результате он приобрел десятки мутаций. Например, уже через три недели после заражения вирус в организме мужчины стал устойчивым к препарату сотровимабу. Длительная инфекция привела к появлению нового варианта вируса, уклоняющегося от иммунитета.

В течение 613 дней тесты пациента на SARS-CoV-2 оставались положительными. Причиной летального исхода мужчины стал рецидив основного заболевания.

Не было зарегистрировано ни одного случая передачи сильно мутировавшего варианта другим людям. Это было большой удачей, так как считается, что вариант «омикрон» возник у человека с ослабленным иммунитетом. Новое исследование подчеркивает важность тщательного наблюдения за этим геномом вирусов у пациентов с иммунодефицитом. Кроме того, использование моноклональных антител (как в случае пациента из Амстердама) и/или новых противовирусных препаратов может способствовать появлению устойчивых вариантов вируса.