Японские ученые предупредили о риске мутации COVID-19 в «гробовирус»

Специалисты университета Цукуба в Японии заявили о риске мутации COVID-19 в «гробовирус», отличающийся смертельным исходом. Об этом в субботу, 20 апреля, сообщил портал BioRxiv.

Новый вид вируса предполагает смертельный исход с вероятностью 81 процент.

В настоящее время ученые продолжают исследовать коронавирусную инфекцию. Она продолжает мутировать, но ослабевает. Если бы вирус развивался в других условиях, то его мутация проходила бы по другому сценарию, передает BioRxiv.

Японию захватывает новая неизвестная инфекция, уровень смертности которой очень высок. За первые два месяца 2024 года уже зарегистрировано 378 случаев заражения. Речь идет о синдроме стрептококкового токсического шока (STSS). «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-иммунологом Николаем Крючковым, как быстро распространяется болезнь и может ли она добраться до России.

Первый с 2020 года летальный исход от заболевания чумой зафиксирован в Соединенных Штатах Америки в Нью-Мексико. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения штата.