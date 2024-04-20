Сложную операцию провели нижегородке после трансплантации печени

Сложную операцию провели нижегородские врачи молодой пациентке после удаления печени. Об этом рассказали в областном онкодиспансере. В 2021 году 26-летней нижегородке сделали трансплантацию правой доли печени от живого донора. Операцию провел главный внештатный трансплантолог регионального минздрава Владимир Загайнов.

Спустя три года врачи обнаружили огромную диафрагмальную грыжу — патологию, для которых характерно выпячивание частей органов брюшной полости в грудную через отверстие в диафрагме. Тогда было решено сделать пластику грыжи.

«Сложность операции была обусловлена спаечным процессом после «открытой» операции и характера самой операции. С учётом молодого возраста пациентки принято решение о попытке применения малоинвазивного доступа», — пояснили в медучреждении.

Операция прошла успешно. Спустя семь дней пациентку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что врачи спасли нижегородца с 10-сантиметровой опухолью головного мозга.