Женщина впала в кому после пластической операции во Владивостоке

58-летняя жительница Владивостока впала в кому после операции по подтяжке. Следком Приморья возбудил уголовное дело по данному инциденту, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как сообщает ряд местных Telegram-каналов, женщина сделала в больнице круговую подтяжку лицу. После она впала в кому из-за анафилактического шока.

В ведомстве пояснили, что женщина обратилась в Краевую клиническую больницу № 2 10 апреля 2024 года. В результате оперативного вмешательства у нее «развилось жизнеугрожающее состояние комы».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Похожий случай ранее произошел в московской клинике, где 40-летняя пациентка скончалась после подтяжки живота. По предварительным данным, у нее оторвался тромб.