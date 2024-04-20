Иммунолог рассказал, почему жизнь в городе повышает риск развития аллергии

Аллергическая реакция на пыльцу может возникнуть в любом возрасте. Чаще это состояние встречается у жителей городов, потому что загрязнители воздуха химически усиливают аллергенность пыльцы растений. Об этом радио Sputnik рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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У жителей сельской местности реже возникает аллергия на пыльцу, чем у живущих в городе. Это связано с тем, что автомобильные выхлопы и промышленные выбросы взаимодействуют с поверхностью зерен пыльцы, химически модифицируя их.

«Городская пыльца становится более сильным раздражителем для иммунной системы, чем природная», – объяснил Болибок.

Врач отметил, что чаще всего аллергия появляется у дошкольников, в пубертате или в возрасте около 35 лет. Однако в целом она может возникнуть в любом возрасте. В группе риска, возможно, могут быть переболевшие коронавирусной инфекцией.

«Аллергия – это своеобразная поломка в иммунной системе, иммунопатологический процесс, который вполне может быть следствием того, что человек переболел ковидом», – рассказал врач.

Ранее ученые предупредили о возможной вспышке похожей на чуму инфекции.