Врач объяснил, кому нельзя становиться донором крови

Кандидат медицинских наук, директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев напомнил, кому нельзя становиться донором крови. Существует ряд противопоказаний, при которых не получится помогать людям таким способом. Подробности специалист озвучил в беседе с RT.

© Вести Подмосковья

Прежде всего желающий сдавать кровь должен быть старше 18 лет и весить не меньше 50 килограммов. К постоянным противопоказаниям относятся инфекции и паразитарные болезни, онкология, проблемы с кровью, центральной нервной системой, органами дыхания, а также психические расстройства и обострившиеся расстройства поведения. Полный список всех противопоказаний доступен на сайте службы крови.

А еще существуют временные противопоказания.