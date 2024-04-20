Врач объяснил, кому нельзя становиться донором крови
Кандидат медицинских наук, директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев напомнил, кому нельзя становиться донором крови. Существует ряд противопоказаний, при которых не получится помогать людям таким способом. Подробности специалист озвучил в беседе с RT.
Прежде всего желающий сдавать кровь должен быть старше 18 лет и весить не меньше 50 килограммов. К постоянным противопоказаниям относятся инфекции и паразитарные болезни, онкология, проблемы с кровью, центральной нервной системой, органами дыхания, а также психические расстройства и обострившиеся расстройства поведения. Полный список всех противопоказаний доступен на сайте службы крови.
А еще существуют временные противопоказания.
"После нанесения татуировки донором можно стать не раньше чем через 120 календарных дней. После ОРВИ или гриппа нельзя сдавать кровь в течение 30 дней. Женщины после рождения ребенка могут заняться донорством не раньше чем через год. После прививки в зависимости от типа вакцины запрет на сдачу крови варьируется от 10 до 120 дней", - объяснил Александр Алексеев.