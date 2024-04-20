Названа пищевая привычка, которая приводит к болям в суставах

О связи употребления сладкого и болей в суставах заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он выступил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», пишет «Лента.Ру».

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«Продукты делятся на вызывающие воспаления и снимающие воспаления», — рассказал эксперт. Воспаления снимают фрукты, овощи, морская рыба, молочные продукты, а сладости их провоцируют. Кроме того, боль в суставах могут вызывать жареные, копчёные продукты, колбасы, красное мясо, отметил он.

Ранее Мясников рассказал, что сало помогает бороться с холестерином. Он поделился мнением, сколько продукта можно съедать каждый день.