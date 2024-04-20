Затопленные территории и прогреваемые мелководья могут угрожать гепатитом и малярией, рассказали эксперты

На затопленных из-за половодья территориях России существует угроза распространения африканской чумы, гепатита и малярии, предупредил в разговоре с Дмитрий Федоров. Он объяснил, что пиковые паводки приводят к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и образованию благоприятных условий для развития возбудителей различных болезней.

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«Затопленные поймы и прогреваемые мелководья — это очень хороший экологический ресурс для массового размножения различных видов комаров, в том числе которые являются переносчиками возбудителей малярии», — рассказал эксперт.

Федоров добавил, что из-за затопления туалетов и выгребных ям образуется угроза распространения гепатита и дизентерии.

«Кроме того, могут быть затоплены природные очаги распространения африканской чумы свиней», — отметил кандидат биологических наук.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в Кургане на данный момент наблюдается пик паводка. По его словам, самыми большими точками напряжения являются участки дамбы.