Какие заболевания могут развиться из-за храпа?

"Храп может привести к инсульту и раку. Многие считают храп лишь усложнителем жизни — он неприятен и мешает спать другим", — Калинкин, сомнолог.

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На деле же эта проблема — плохой сигнал в первую очередь для её обладателя. В каком случае стоит бить тревогу и как может пострадать здоровье, «Ридусу» рассказал врач-сомнолог, к. м. н. Александр Калинкин.

Многие считают храп лишь усложнителем жизни — он неприятен и мешает спать другим. На деле же эта проблема — плохой сигнал в первую очередь для её обладателя. В каком случае стоит бить тревогу и как может пострадать здоровье, «Ридусу» рассказал врач-сомнолог, к. м. н. Александр Калинкин.

Чем опасен храп

По словам сомнолога, существует 2 основных вида храпа:

Неосложнённый. Он не влияет на структуру сна и не представляет серьёзной опасности; С остановками дыхания (апноэ). Этот вид приводит не только к нарушениям сна, и он по-настоящему опасен.

Храп с остановками дыхания может спровоцировать:

гипертонию;

инфаркт; инсульт;

сахарный диабет 2-го типа;

онкологические заболевания.

Калинкин добавил, что из-за конфликтов на фоне храпа в семье нередко дело доходит до развода. По его словам, в ряде стран эта причина — третья в списке приводящих к распаду семьи.

Когда с храпом нужно обратиться к врачу

Как рассказала «Секрету фирмы» врач-отоларинголог Наталия Сергеева, о серьёзных проблемах у храпящего говорят дневная сонливость, ощущение недосыпа, эпизоды, когда человек начинает засыпать во время разговора или за рулём.

Кроме этого, она рекомендует не игнорировать частые головные боли, ночную потливость, учащение мочеиспускания, повышенное артериальное давление, которое плохо поддаётся коррекции, а также необъяснимое увеличение веса.