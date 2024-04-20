В Новосибирске ребенок принес клеща домой на волосах

Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило о нескольких случаях укусов клещей у детей. Один ребенок обнаружил насекомое в своих волосах после прогулки в Октябрьском районе Новосибирска. Другой случай произошел на даче под Колыванью. Еще трое детей из Новосибирска столкнулись с клещами во время поездки в Алтайский край.

Особую тревогу у медицинских специалистов вызывает тот факт, что большинство пострадавших детей не были привиты против клещевого энцефалита.

В связи с этим, медики настоятельно рекомендуют всем родителям позаботиться о вакцинации своих детей против клещевого энцефалита. Специалисты подчеркивают, что сделать прививку можно даже весной, не упуская возможности защитить ребенка от опасного заболевания.