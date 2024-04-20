Врач-онколог назвал первые симптомы рака крови

Врач-онколог Роман Темников рассказал, какие первые симптомы возникают при развитии рака крови.

По его словам, этот смертельный недуг может начинается из-за разных факторов, но до конца учёные пока не выяснили, что именно становится причиной данного онкологического заболевания, передаёт Pravda.Ru.

«На первом этапе рака крови у пациента развиваются такие симптомы, как головная боль, отсутствие аппетита, потеря веса, синяки на теле, головокружение, повышение температуры без причины, усталость, слабость и частые ОРВИ», – отметил специалист.

Затем к первоначальным симптомам, пояснил он, могут добавиться тахикардия, обмороки, судороги, сыпь на теле, ломота в суставах, синеватый оттенок губ и ногтей.

При этом Темников предупредил, что к раку крови может привести неправильное питание, лишний вес, вредные привычки, а также радиоактивное излучение. Причём этот вид онкологического заболевание одинаково поражает как взрослых, так и детей.

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