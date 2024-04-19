Стало известно о первых жертвах оленьего "зомби-вируса" среди людей

У пациентов перед смертью были выявлены приступы агрессии, судороги и потеря памяти.

Так называемый олений «зомби-вирус» стал причиной смерти двух мужчин, употребивших в пищу зараженную оленину. Как утверждают иностранные СМИ, пациенты скончались еще в 2022 году, однако данные об этом появились только сейчас.

Источники сообщают, что пациенты, зараженные странным вирусом, стали более агрессивны, а также у них наблюдались частые судороги и признаки деменции.

Эксперты отмечают, что вирус не поддается лечению.