Стало известно о первых жертвах оленьего "зомби-вируса" среди людей

Зафиксированы первые жертвы оленьего "зомби-вируса" среди людей
У пациентов перед смертью были выявлены приступы агрессии, судороги и потеря памяти.
Так называемый олений «зомби-вирус» стал причиной смерти двух мужчин, употребивших в пищу зараженную оленину. Как утверждают иностранные СМИ, пациенты скончались еще в 2022 году, однако данные об этом появились только сейчас.
Источники сообщают, что пациенты, зараженные странным вирусом, стали более агрессивны, а также у них наблюдались частые судороги и признаки деменции.
Эксперты отмечают, что вирус не поддается лечению.