Сухость в интимной зоне. Как может помочь косметолог?

Почему возникает ощущение сухости и стянутости в интимной зоне и как косметологическими методами устранить дискомфорт, рассказывает Наталия Коротких — врач-гинеколог, специалист по эстетической интимной пластике и хирургии центра инновационной медицины.

© Eva.ru

С сухостью в интимной зоне можно столкнуться в любом возрасте, но чаще на это жалуются пациенты от 40 лет. В медицине это заболевание имеет термин атрофический вагинит и связано с истончением стенок влагалища. Внутренний секрет выделяется в меньшем объеме, возникает обезвоживание, которое провоцирует дискомфорт, зуд и жжение. Во время менопаузы эти симптомы сопровождаются еще приливами и перепадами настроения. Иногда может ощущаться боль при мочеиспускании.

Причины сухости в интимной зоне

Бартолиновы железы отвечают за выделение секрета, который, смешиваясь с внесосудистой жидкостью в стенках влагалища, образует жидкость. Она имеет кислую среду, необходимую для поддержания здоровья слизистой. Когда этот процесс нарушается, развивается сухость влагалища и возникает дискомфорт. При половом акте могут быть болевые ощущения, которые приводят к травмированию тканей и кровотечению.

Дефицит секрета может возникать из-за возрастных изменений в организме, которые приводят к снижению уровня эстрогена. Он, в свою очередь, обеспечивает синтез коллагена и влажность влагалища. Иногда причиной может быть снижение синтеза гликогена в половой системе, что приводит к нехватке лактобактерий, дискомфорту и инфекциям.

Дефицит гиалуроновой кислоты, стрессы, психоэмоциональное напряжение, гормональные нарушения и прием некоторых препаратов тоже могут быть факторами развития сухости влагалища.

Как избавиться от сухости в интимной зоне

Временное решение — гели-лубриканты, которые используются при половом акте. Они на короткий период устраняют сухость и снижают дискомфорт, но не лечат. Для эффективного избавления от недуга, как правило, применяется комплексная терапия. Она может включать гормональные препараты, средства с коллагеном и гиалуроновой кислотой, а также косметологические процедуры. Корректную терапию необходимо подбирать с врачом.

Плазмолифтинг

Во время процедуры в интимные ткани вводится собственная плазма из крови пациента. Она богата тромбоцитами, в которых содержатся факторы роста. Они активизируют синтез коллагена и процессы регенерации в клетках. В результате состояние слизистой нормализуется и уходит дискомфорт. Уже через сутки можно возвращаться к половой жизни.

Лазерное омоложение

Лазеротерапия способствует омоложению стенок влагалища, приводит их в тонус, позволяет избавиться от послеродовых дефектов и повысить визуальную эстетичность гениталий. Сеанс длится примерно 30 минут, проводится в кабинете косметолога. Во время процедуры не производится никаких проколов и надрезов. А, значит, ткани не травмируются, и видимых следов манипуляций не остается. Во время воздействия ощущается только тепло и небольшое покалывание. Полученный результат сохраняется до 1,5 лет, после чего процедуру можно повторить.

Контурная пластика

Инъекции филлеров применяются в качестве альтернативы лазеру. Препараты на основе коллагена и гиалуроновой кислоты насыщают ткани влагой и питательными веществами, восполняют утраченные объемы. В результате кожа выравнивается, синтез необходимого секрета приходит в норму, неприятные ощущения сухости и стянутости перестают беспокоить. Результат от процедуры сохраняется до года, после чего можно сделать контурную пластику вновь, чтобы поддерживать эффект.