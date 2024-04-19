Терапевт рассказала, как избежать побочных эффектов от прививок

Чтобы избежать побочных эффектов от прививок, следует соблюдать режим сна и на время отказаться от физической активности, посоветовала врач-терапевт Светлана Бурнацкая. В беседе с РИАМО специалист уточнила, что необходимо пить достаточное количество воды, чтобы уменьшить вероятность головных болей и снизить температуру.

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Важно после вакцинации избегать интенсивной физической активности и поддерживать правильный режим сна. Также важно пить достаточное количество жидкости, чтобы уменьшить возможные головные боли и снизить температуру, — пояснила Бурнацкая.

Среди локальных осложнений после вакцинации выделяют красноту, отечность и боль. В случае возникновения аллергических реакций, сильных болей и других нетипичных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью. Врач добавила, что осложнения после вакцинации редки.

Соблюдение определенных мер безопасности поможет избежать осложнений. Однако важно помнить, что осложнения после вакцинации редки и польза вакцинации в целом превышает риск возможных непредвиденных реакций, — заключила специалист.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что лучшим способом защититься от коклюша является вакцинация. По ее словам, делать прививку необходимо не только детям, но и взрослым.