Эпидемиолог посоветовала прививаться от клещевого энцефалита каждые три года

При этом паразит может быть причиной и других заболеваний, поэтому он опасен даже для вакцинированных людей.

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В эндемичной местности необходимо носить закрытую одежду, отметила в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» Людмила Карань.

«Весенний пик численности — это будет вторая декада мая, конец мая. Переносят ряд заболеваний бактериальных и вирусных. Если от бактериальных заболеваний можно будет предохраниться или профилактировать их ранним приёмом короткого курса антибиотика, то от вирусного заболевания почти единственная защита — это вакцина. На территории России основное вирусное заболевание, передаваемое клещами — энцефалит. На юге России — крымская клещевая геморрагическая лихорадка. Прививаться лучше за месяц до начала сезона по укороченной схеме. Вакцина делается в один день, через две недели — вторая доза, ещё через две недели человек может выезжать в эндемичный регион. Нужно профилактироваться от всех инфекций, передающихся клещами. Если вы сделали прививку от клещевого энцефалита, это не значит, что теперь клещ для вас абсолютно безопасен. Лучше всего обезопасить себя вообще от клеща — носить длинную одежду. Прививка по регламенту — 3 года между ревакцинациями».

С начала года почти 4 тысячи граждан России пострадали от укусов клещей. Энцефалит ни у кого не выявлен. От вируса в России привито около 1,4 миллиона человек, сообщает Роспотребнадзор.