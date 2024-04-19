Врач перечислил опасные заболевания, на которые указывает икота

Острая икота может указывать на грыжу, рефлюксную болезнь и заболевания желудочно-кишечного тракта, предупредил врач-гастроэнтеролог Олег Байо. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что икота зачастую возникает при непроходимости кишечника, язве, раке пищевода и заболеваниях желчного пузыря.

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Распространенными причинами острой икоты являются гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и связанная с ней грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Кроме того, приступы икоты могут наблюдаться при таких заболеваниях ЖКТ, как: непроходимость кишечника, рак пищевода, заболевания желчного пузыря, гепатит, панкреатит, язвенная болезнь желудка, — пояснил Байо.

Физиологическая икота проходит сама по себе, в то время как длительная является признаком проблем со здоровьем. Так, симптом может сопровождать заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, патологии ЛОР-органов. Байо добавил, что длительная икота характерна для энцефалита, инсультов, черепно-мозговых травм и алкогольной интоксикации.

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