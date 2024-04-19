Россиянка чуть не умерла из-за внутриматочной спирали

55-летняя женщина попала в местную больницу с острыми болями в животе и пониженным давлением. Обследование показало, что дело куда хуже — у дамы уже началось заражение крови (сепсис). Виною тому — женский контрацептив, о котором она забыла на долгие годы.

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К чему привело ношение внутриматочной спирали дольше 10 лет

Как оказалось, женщина проходила с внутриматочной спиралью больше 10 лет. Из-за этого развились гнойные процессы и тазовый сепсис, то есть инфекция распространилась в брюшной полости. Плюс к этому врачи определили расширение чашечно-лоханочной системы правой почки. Это могло привести к инфекции мочевыводящих путей и нарушению почечной функции.

Как помогли пациентке

Врачи сделали две операции. Сначала поставили стент в мочеточник. Он позволит снизить риск ухудшения функции почки. Затем удалили спираль и матку с гнойными образованиями, рассказала заведующая отделением гинекологии стационара № 3 Люберецкой больницы Анна Панасенко.

Женщину выписали, она будет долечиваться амбулаторно. Чувствует себя хорошо.

Важное о внутриматочной спирали

Медики напомнили, что у внутриматочную спираль можно ставить не всем женщинам. Она противопоказана при миоме, деформирующей полость матки, воспалении женских органов, онкологических заболеваниях, сообщила врач-гинеколог Дарья Шишкина.

Со спиралью действительно можно ходить очень долго — от 3 до 9 лет в зависимости от её типа. Но, во-первых, установку нужно согласовать с гинекологом. А во-вторых, обязательно посещать его минимум раз в год.