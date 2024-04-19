Проблемы в постели могут предупреждать о риске сердечного приступа

Этот ранний признак сердечного приступа можно заметить во время интимного контакта
Проблемы в сексуальной жизни могут предупреждать о высоком риске сердечного приступа. Об этом сообщила доктор медицинских наук, уролог, специализирующийся на сексуальном здоровье, Рена Малик.
Речь идёт об эректильной дисфункции. Этот симптом может появиться за семь лет до того, как у вас возникнут серьёзные проблемы с сердцем.
Предположим, сегодня мужчинам поставили диагноз эректильной дисфункции, а семь лет спустя примерно у 15% из них случится сердечный приступ.
По словам уролога, артерии полового члена имеют диаметр от 1 до 2 мм, а сердца — от 3 до 4 мм. Поэтому проблемы с кровотоком сначала начинаются в спальне, когда развивается эректильная дисфункция.
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