Проблемы в постели могут предупреждать о риске сердечного приступа

Проблемы в сексуальной жизни могут предупреждать о высоком риске сердечного приступа. Об этом сообщила доктор медицинских наук, уролог, специализирующийся на сексуальном здоровье, Рена Малик.

© Чемпионат.com

Речь идёт об эректильной дисфункции. Этот симптом может появиться за семь лет до того, как у вас возникнут серьёзные проблемы с сердцем.

Предположим, сегодня мужчинам поставили диагноз эректильной дисфункции, а семь лет спустя примерно у 15% из них случится сердечный приступ.

По словам уролога, артерии полового члена имеют диаметр от 1 до 2 мм, а сердца — от 3 до 4 мм. Поэтому проблемы с кровотоком сначала начинаются в спальне, когда развивается эректильная дисфункция.